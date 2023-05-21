ERZİN'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI

HATAY'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-817 karayolunda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ve ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi olay yerindeki, ilk müdahalenin ardından Dörtyol ve Osmamiye Devlet Hastaneleri'ne sevk edildi. Yaralılardan 2 sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)