Erzin'de devrilen pikapta 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, G.K. idaresindeki pikap devrildi ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 31 YH 699 plakalı pikap, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.