Erzin'de bir binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesinde 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.