Eruh'ta 30 Yıl Aradan Sonra Yol Çalışması Başlatıldı

Siirt'in Eruh ilçesinin Bağgöze köyünde yol çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 130 haneli köyde 30 yıl sonra mahalle yolu açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, köyde yaşayan vatandaşların talebi üzerine kısa sürede çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Açılan yolda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla köyde mahallelere ve arazilere ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmasını başlattık. Yaklaşık 15 gündür devam eden çalışmalar kapsamında zeminin sert ve kayalık olması nedeniyle büyük kaya kütleleri kırıcılar yardımıyla parçalanıyor ve yol açılıyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız evlerine ve arazilerine rahatça ulaşabilecek. Şimdiden hayırlı olsun."???????

Bağgöze köyü muhtarı İslam Sevgin da emeği geçenlere teşekkür etti.