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ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yeni acil ek binası törenle açıldı

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yeni acil ek binası törenle açıldı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri yeni acil ek binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri yeni acil ek binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve ERÜ işbirliğiyle yapımı tamamlanan acil ek binasının açılışı, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çopuroğlu, ERÜ'nün Kayseri'nin markası olduğunu belirterek, ERÜ Tıp Fakültesinin akademisyenlerine de donanımlı öğrenciler yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç da Kayseri'nin sağlık alanında ön plana çıktığını, ERÜ'nün şehrin gururu olduğunu kaydetti.

Kayseri'de kamu dayanışmasının en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Büyükkılıç, "Gerçekten güzel bir mekan oluşmuş. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve şehrimize yakışır. Hayırlı, uğurlu olsun. Gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimiz olarak üzerimize ne düşüyorsa kamu dayanışmasının en güzel örneklerini sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun ise 44 yatak kapasitesi bulunan acil biriminde ek olarak 60 yatak daha eklendiğini, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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