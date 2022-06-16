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ERÜ Rektörü Çalış'tan, KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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ERÜ Rektörü Çalış'tan, KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, ziyarette yaptığı konuşmada, 30 Mayıs'ta düzenlenen genel kurulla ekip olarak yeniden göreve seçildiklerini söyledi.

Cemiyetin 1980 yılında kurulduğunu hatırlatan Kösedağ, ERÜ ile paydaş olarak her platformda yer aldıklarını, bundan sonra da çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Kösedağ, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan rektör Çalış ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Genel kurulda yeniden seçilen Kösedağ ve ekibini kutlayan Rektör Çalış ise üniversite olarak şehrin dinamikleriyle çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Gazeteciler Cemiyetiyle de çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Çalış, "Üniversitemizde bulunan İletişim Fakültesi çok kaliteli işlere imza atıyor. Daha önce yaptığımız işbirlikleriyle yine sizlerle olacağız. Özellikle genç gazetecilerimiz için Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri bunun bir göstergesi." diye konuştu.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Mustafa Çalış Kayseri Erciyes Güncel Haberler

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