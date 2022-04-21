ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, öğrencilerle iftar yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, öğrencilerle iftar yaptı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, öğrencilerle iftar yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerleşkedeki yemekhanede öğrencilerle iftar yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerleşkedeki yemekhanede öğrencilerle iftar yaptı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yemekhanede öğrencilerle yemek sırasına girerek tabldotta iftar menüsü alan Rektör Çalış, iftar saatine kadar öğrencilerle sohbet etti.

Çalış, iftar sonrası öğrencilerin bulunduğu masaları dolaştı.

Öğlencilerin talep ve isteklerini dinleyen Çalış, ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz iftar verilmesine katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title