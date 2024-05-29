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ERÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin Kampına Saldırıyı Protesto Etti

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Erciyes Üniversitesi öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti. Öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Camisi önünde toplanarak sloganlar attı ve pankartlar açtı. Eyleme camiden çıkan vatandaşlar da katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

ERÜ İslam Kardeşlik Platformu üyesi üniversite öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Camisi önünde toplandı.

Öğrenciler "Selam olsun Kudüs çocuklarına", "Kudüs dünyanın kalbidir" ve İngilizce "İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartları açarak, sloganlar attı.

Grup adına konuşan Mehmet Emin Han, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterilerinin olduğunu söyledi.

Siyonistlerin dünyayı sermayeleriyle yönetebileceklerini düşündüğüne dikkati çeken Han, "Üniversiteli kardeşlerim, bu zulme sessiz kalma. Sessiz kalmaki senin sessizliğin zalime cesaret vermesin. Unutma Refah'ta katledilen masum kadın, çocuk ve bebeklerin parçalanmış vücutlarının hesabını zalim İsrail ve onun destekçileriyle beraber aynı zamanda bu zulme sessiz kalanlar da verecek. Üniversiteli kardeşlerim senin ayakta durman mazluma cesaret ve umut verecektir. Bu şanlı dava seninle ayağa kalkacaktır." dedi.

Camiden çıkan vatandaşların da katıldığı eylem, edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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