ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 15 bölümden mezun olan 1100 öğrenciyi kutladığını bildirdi.

Mühendislik Fakültesi'nin Erciyes Üniversitesinin lokomotiflerinden olduğunu belirten Çalış, "Erciyes Üniversite dünyada tanınan bir üniversite. Amacımız, araştırma üniversiteleri arasında 8'inci sırada olan Erciyes Üniversitesini Türkiye'deki ilk 5 üniversite arasına sokmak. Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da mezun olan öğrencileri kutladığını belirterek, her birine hayatta başarı diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Obeıd Mohamednoor Obeıd Abdalla, mezun öğrencilere mühendislik yemini ettirdi, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törene, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Mustafa Çalış Erciyes Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title