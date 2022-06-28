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ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakülte bahçesinde düzenlenen törende, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım bölümlerinden toplam 450 öğrenci mezun oldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı konuşmada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Türkiye'nin saygın ve önde gelen fakültelerinden birisi olduğunu vurguladı.

ERÜ olarak tüm ilgili sektörlerle yaptıkları protokollerle öğrencilere gerek iş gerek de staj imkanlarında destek olduklarını belirten Çalış, "Gerçekten öğrencilerimiz çok iyi bir eğitim alarak mezun oluyorlar. Sektörde öğrencilerimiz aranan mezunlardır. Bu durum bizlere ayrıca gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul birincisi Alperen Tan, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Erciyes Güncel Haberler

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