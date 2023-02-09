ERÜ'den deprem bölgesine 14 sağlıkçı gitti
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) deprem bölgesindeki yaraları sarmaya devam ediyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) deprem bölgesindeki yaraları sarmaya devam ediyor.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik doktor ekibinin ardından bugün gönüllü ikinci sağlık ekibi de deprem bölgesine yola çıktı.
Öğretim üyelerinin yer aldığı 14 kişilik gönüllü sağlık ekibi, sağlık malzemeleri ile ERÜ'ye ait otobüs ile deprem bölgesine gönderildi.
Yola çıkan sağlık ekibi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve M. Hakan Poyrazoğlu tarafından yolcu edildi.
Kaynak: AA / Güncel