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ERÜ'de "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor

ERÜ'de
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun???????, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Altun, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Her zaman öğrencilerle birlikte olmak istediklerini belirten Altun, "Bizler sizlerin sorularına, taleplerine ve isteklerine cevap vermek istiyoruz. Sizlerden gelen şikayetleri not alarak bu sorunların takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

AR-GE süreçlerinde öğrencilerin yer almasının önemine değinen Altun, öğrencilerin uygulama süreçlerinde yer almaları gerektiğini de kaydetti.

Altun, ziyaretlerini İlahiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile sürdürdü.

Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden Rektör Altun, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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