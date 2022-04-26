Son dakika haberleri... ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğine Doç. Dr. Fatih Horozoğlu getirildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde başhekimlik için devir teslim töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, başhekimlik görevini Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu'na devretti.

Törende konuşan Taşdemir, göreve geldiği günden bu yana birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, başhekimlik görevine yeni atanan Horozoğlu'na başarı diledi.

Doç. Dr. Horozoğlu ise Taşdemir'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışı, biz de elimizden geldiği kadar görev süremiz boyunca imkanlar ölçüsünde bayrağı daha yükseğe taşımaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başhekim Horozoğlu, Taşdemir'e çiçek ve plaket takdim etti.