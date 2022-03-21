FATİH, İSTANBUL (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirveye, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. İlkay, yaptığı konuşmada, tüm fakülte ve programlarda "Kariyer Planlama" dersleri başlattıklarını bildirdi.

ERÜ'nün, 43 yıllık geçmişiyle yetiştirdiği öğrencileri, nitelikli araştırmacıları, köklü Ar-Ge kültürü ve altyapısıyla, bugün Türkiye'nin en önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer aldığına dikkati çeken İlkay, şunları kaydetti:

"Mühendis adaylarımıza bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Hayalinizde gelecekte yapmak istediğiniz bir iş olmalı, bu işi alabilmek için sahip olmanız gereken yeterlilikleri tespit edin ve öğrenim hayatınız boyunca, planlı bir şekilde bu yeterlilikleri ve yetkinlikleri kazanmaya gayret edin. İyi iletişim kurabilme kabiliyetinizi geliştiriniz. Ekip çalışmasına, birlikte iş yapma ve birlikte başarma sevincini paylaşmaya yatkın olunuz. Hayat boyu öğrenmeye, kendinizi sürekli olarak geliştirmeye açık olunuz. Çözüm odaklı olunuz. Yabancı dillerinizi geliştiriniz."

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ise öğrencilerin daha kaliteli şartlarda eğitim alması ve üst seviyelerde olmaları için faaliyetlerini artırdıklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından farklı konularda uzmanların yer aldığı panele geçildi. 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi, 23 Mart Çarşamba günü sona erecek.