ERÜ 21. Spor Şenliği Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Spor Şenliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, fakülte dekanları, akademisyenler ile sporcular katıldı.

Rektör Altun, burada yaptığı konuşmada, spor şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalarda derece alan takımları kutlayan Altun, üniversitenin sportif faaliyetlerde de her zaman öncü olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından 15 Nisan-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında personel ve öğrencilerden oluşan 85 takım ve 1200 sporcunun katılımı ile basketbol, satranç, voleybol, masa tenisi, mini futbol, salon okçuluk müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.