Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71 Trabzonlu asker anısına yaptırılan anıt açıldı

Ertuğrul Fırkateyni kazasında yaşamını yitiren 71 Trabzonlu asker anısına yaptırılan anıt, kazanın 135. yılında törenle açıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin bahçesindeki törende, şehitler için Allah'tan rahmet dilendi.

Vali Yıldırım, buradaki konuşmasında, devletler arası iletişimin önemine işaret ederek, Osmanlı'nın Japonya'ya heyet göndermesinin ciddi bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.

Yıldırım, dünyada barışın önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür' derken bunu kastediyor. Büyük devletlerin hegemonyasında diğer devletlerin ezilmemesini kastediyor. Biz de bugün bunun için gayret etmek mecburiyetindeyiz. Ertuğrul Fırkateyni onun için Japonya'ya doğru yola çıktı. Sadece Japonya'da değil, yolda uğradığı yerlerde de insanlarla irtibata geçti."

Oradaki insanların da 'Türkler gelmiş, Osmanlı gelmiş, Müslümanlar gelmiş' diyerek fırkateyni ziyaret ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu önemli bir bakış açısıydı, önemli bir vizyondu. Onun için oraya gidildi. Bu felaket olmasaydı ya da selametle dönülebilmiş olsaydı belki de çok daha farklı sonuçları olacaktı." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan Trabzonluların hatırasını hafızalarda canlı tutacak olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon dostluğunun simgesi olduğunu ifade etti.

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Engin Çağdaş Bulut da Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.