Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71 Trabzonlu askerin anısına anıt yapıldı

Ertuğrul Fırkateyni kazasında yaşamını yitiren 71 Trabzonlu askerin anısına anıt yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 135 yıl önce Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71 Trabzonlu askerin isimlerinin yer aldığı anıtın yapımı tamamlandı.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen diplomatik heyetin, dönüş yolundayken 16 Eylül 1890 tarihinde Wakayama eyaletine bağlı Kuşimoto açıklarında yakalandığı tayfunda batan gemide yaşamını yitiren 71 Trabzonlu'nun isminin yaşatılması için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, anıt yapılması talebinde bulundu.

Anıt, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince derneğin önünde inşa edildi.

Ertuğrul Fırkateyni kazasının 135. yıl dönümünde törenle açılması planlanan anıta ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ertuğrul Fıkrateyni'nin Türk Milletinin tarihine hüzünlü bir iz bıraktığını kaydetti.

Anıtın, Trabzon'un şehitlerine duyduğu minnetin ve vefanın nişanesi olacağını belirten Genç, şunları kaydetti:

"O elim olayda 607 kahraman denizcimiz şehit düşmüş, onların 71'i Trabzonlu hemşerilerimizdir. Bu aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubemizin talebi üzerine biz de söz verdik ve bugün çok şükür bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ortahisar'da, dernek binamızın önünde yükselen bu anıtla birlikte Trabzon'un evlatlarının isimleri ebediyen yaşatılacak."