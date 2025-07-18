Ertuğrul Bayram'a Veda Programı Düzenlendi

Ertuğrul Bayram'a Veda Programı Düzenlendi
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Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Bayram için düzenlenen veda programında, kaymakamlık personeli ve kurum müdürleri ile bir araya gelindi. Yeni görevinde başarı dilekleri ile uğurlandı.

Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram için veda programı düzenlendi.

Kaymakam Bayram, bir restoranda gerçekleştirilen programda kaymakamlık personeli ve kurum müdürleri ile vedalaştı.

Bayram, konuşmasında Demirköy'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tüm kurumlar ile işbirliği halinde güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayram, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Recep Gün de Kaymakam Bayram'a yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaymakam Özderin, sporcularla buluştu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen kursları ziyaret etti.

Kurslarda eğitim gören sporcularla bir araya gelen Özderin, çalışmalar hakkında yönetici ve antrenörlerden bilgi aldı.

Spora önem verdiklerini ifade eden Özderin, tüm gençlerin mutlaka bir spor branşına yönelmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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