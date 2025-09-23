Haberler

Ertan Yüksek: Yemenicilik Mesleğini Konteynerde Sürdürüyor

Ertan Yüksek: Yemenicilik Mesleğini Konteynerde Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ertan Yüksek, deprem sonrası yıkılan iş yerinin ardından 21 metrekarelik konteynerde babasından öğrendiği yemenicilik mesleğini devam ettiriyor. 40 yıllık tecrübesiyle ürettiği yemenileri yerel ve uluslararası müşterilere sunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ertan Yüksek, babasından öğrendiği yemenicilik mesleğini 21 metrekarelik konteynerde sürdürüyor.

Yüksek, genç yaşında babasından yemenicilik mesleğini öğrenmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yemeni ustası Yüksek'in Hünkar Hacı Bektaşi Veli Caddesi'ndeki iş yeri yıkıldı.

İş yerinin yıkılmasının ardından Yüksek, 21 metrekarelik konteynerde mesleğini sürdürmeye başladı.

Ertan Yüksek, gazetecilere yaptığı açıklamada 40 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Ürettiği yemenileri sanatçılara hediye ettiğini belirten Yüksek,"Dana derisinden keçi derisinden yapılıyor. Yemeninin içi dışı kösele. Komple deri. Bu ayakta ter, koku yapmaz. Kışın sıcak, yazın serin tutar. Vücuttaki elektriği alır. Ürettiğimiz ürünleri Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'tan isteyenlere gönderiyoruz. Genelde yerel halk ile yurt içi ve yurt dışından gelenlere satıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.