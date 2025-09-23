Ertan Yüksek: Yemenicilik Mesleğini Konteynerde Sürdürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ertan Yüksek, babasından öğrendiği yemenicilik mesleğini 21 metrekarelik konteynerde sürdürüyor.

Yüksek, genç yaşında babasından yemenicilik mesleğini öğrenmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yemeni ustası Yüksek'in Hünkar Hacı Bektaşi Veli Caddesi'ndeki iş yeri yıkıldı.

İş yerinin yıkılmasının ardından Yüksek, 21 metrekarelik konteynerde mesleğini sürdürmeye başladı.

Ertan Yüksek, gazetecilere yaptığı açıklamada 40 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Ürettiği yemenileri sanatçılara hediye ettiğini belirten Yüksek,"Dana derisinden keçi derisinden yapılıyor. Yemeninin içi dışı kösele. Komple deri. Bu ayakta ter, koku yapmaz. Kışın sıcak, yazın serin tutar. Vücuttaki elektriği alır. Ürettiğimiz ürünleri Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'tan isteyenlere gönderiyoruz. Genelde yerel halk ile yurt içi ve yurt dışından gelenlere satıyoruz." dedi.