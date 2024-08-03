Ersu Şaşma Paris Yaz Olimpiyatları'nda finale yükseldi

(ANKARA) - 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'den milli atlet Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik bir atlayış yaparak finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te erkekler sırıkla atlama müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Ersu Şaşma 5.75 metrelik bir atlama ile finale kalmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ersu Şaşma'nın zaferini X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.

Şaşma, 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek final yarışında boy gösterecek.