Ersu Şaşma Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5. oldu

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ersu Şaşma sırıkla atlamada 5'inci oldu.

Stade de France'ta yapılan erkekler sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma, 5.85 metrelik dereceyle 5'inci sırada Olimpiyat Oyunları'nı noktaladı.

Ersu Şaşma, 5.70, 5.80 ve 5.85 metreyi hatasız geçti. 5.90 metrede ilk hakkında hata yapan Şaşma, ikinci hakkını pas geçerek doğrudan 5.95 metreyi denedi.

İki denemesinde de başarılı olamayan Milli sporcu, 5.85 metrelik dereceyle Olimpiyat Oyunları sırıkla atlamayı 5'inci sırada tamamladı.

Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada altın madalyayı Dünya rekorunun sahibi İsveç'li Armand Duplantis aldı. ABD'li Sam Kendricks gümüş madalya, Yunan Emmanouil Karalis de bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.