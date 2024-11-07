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Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC'yi Temsil Etti

Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC'yi Temsil Etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde onur konuğu olarak katıldı ve Türk dünyasına katkılarının olabileceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde "onur konuğu" olarak ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Türk dünyasına büyük katkılarımız olabilir." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirveye katıldıktan sonra bugün KKTC'ye dönen Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un "onur konuğu" olarak katıldığını ve ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Tatar, teşkilat üyesi devletlerin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verecekleri desteğin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC'nin geleceğinin çok daha parlak olacağına işaret ederek, "Türk dünyasına büyük katkılarımız olabilir. Bu alanda büyük bir potansiyelimiz bulunuyor. Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının hakkını, hukukunu savunmak ve ileride burada yaşanacak ciddi dönüşümlerle, gerek havalimanımız gerek limanlarımız gerekse bölgedeki enerji boyutu ile TDT'ye katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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