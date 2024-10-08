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Ersin Tatar, KKTC'nin Mücadelesini Vurguladı

Ersin Tatar, KKTC'nin Mücadelesini Vurguladı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi haklarını korumak için her türlü ambargoya karşı direneceğini belirterek, Türkiye'nin desteğini vurguladı. 50. yıl dönümü etkinliğinde tarihsel bilgiler paylaşan Tatar, federal çözüm arayışının zorluklarına da dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi.

AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı.

Ersin Tatar, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Adası'nın tarihi geçmişine ilişkin bilgiler vererek, "Osmanlı döneminde, Ada'daki Rumlar 350 yıl kesintisiz huzur ve barış içinde yaşadılar." dedi.

Kıbrıs Adası'nın 1923-1960 yıllarında İngiltere'nin egemenliği altında olduğuna ve bugün de Ada'da İngiltere'nin iki egemen üssünün bulunduğuna işaret eden Tatar, bu üslerin Ada'yı tehlikeye attığını söyledi.

Tatar, Türkiye'nin her dönem Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Beşparmak Dağları'nda Rumların Yunanistan ile hazırlık yaptığını anımsatan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla bugünkü haritanın çizildiğini dile getirdi.

Ada'da Federal temelde bir çözüm için yıllarca mücadele edildiğini söyleyen Tatar, "Güney Kıbrıs'ı tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne aldılar. AB üyesi devlet olmasıyla Kıbrıs meselesiyle ilgili çözüm daha da zorlaştı." diye konuştu.

Tatar, KKTC'nin yönünü Türk dünyasına çevirdiğini ifade etti.

Tatar, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs Adası etrafındaki bütün zenginlikleri sonuna kadar koruyacağını belirtti.

"'Benim arkamda 85 milyon Türkiye var' diyorum"

Tatar, KKTC üzerindeki ambargoların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim şu anda yürütmekte olduğumuz yeni siyaset artık iki devletli bir siyasettir. İki devletli siyasetin önemi, kuzeydeki Türk devleti bağımsız egemen bir devlettir. Mavi Vatan'da deniz yetki alanlarıyla, kara sularıyla, hava sahasıyla, birtakım başka ekonomik münhasır bölge hatlarıyla gerçekten hem kendi toprağımız ve Mavi Vatan'da da Türkiye ile birlikte daha fazla hakkımız, hukukumuzun olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz."

BM ve AB başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Kendi devletini yaşatma hakkının Kıbrıs Türk halkının insanlık hakkı olduğunu, bunu kimsenin reddedemeyeceğini ve bu çağda Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler. Buna sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde, 'Ama' dediklerinde, ne diyorum ben? 'Benim arkamda 85 milyon Türkiye var.' diyorum."

Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin çekilmesiyle yaşanan Cumhuriyet Meclisi'ni açma krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler sebebiyle Samsun ve Trabzon ziyaretlerini iptal edip KKTC'ye döneceğini söyledi.

AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bostancı da Tatar'ın, hayatının her aşamasında Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini verdiğini ifade etti.

50 yıl önce temmuz ayında Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştiğini hatırlatan Bostancı, mesele Kıbrıs olduğunda bütün Türkiye'nin ayakta olduğunu vurguladı.

Bostancı, Tatar'ın Kıbrıs Adası'nda barış ortamı için mücadele ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Tatar, katılımcılar için kitabını imzaladı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

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