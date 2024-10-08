Üye Girişi
Haberler

Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı

Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının karşılaştığı kısıtlamalara değinen Tatar, Türkiye'nin desteğiyle bu engellerin aşılabileceğini ifade etti.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkına gerek uçuş yasağı, gerek ticaret yasağı, gerek temas yasağı gibi bir takım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'üne diz çökertemeyecekler" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

Tatar, ilk olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörü Mehmet Naci Bostancı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü için hazırlanan sergiyi gezdi.

Daha sonra, Söyleşinin açılış konuşmalarını Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nasrullah Uzman ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı yaptı.

Ersin Tatar, konuşmasında öncelikle söyleşiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra "Kıbrıs'ta görev yapmış tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Tatar konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın nasıl gerçekleştiğine değinerek, "Milli mücadele tarihine son aşama olarak Kıbrıs Barış Harekatını da eklemek gerektiğini" söyleydi. Tatar, "Mavi vatan, milli bir irade ve mavi vatanı üstündeki gök vatan dediğimiz hava sahası Kıbrıs'ın ne kadar önemli bir devlet olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki sorunu uluslararası tanınırlık için "2 Devletli" çözüme vurgu yapan Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk halkına gerek uçuş yasağı, gerek ticaret yasağı, gerek temas yasağı gibi bir takım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'üne diz çökertemeyeceklerini ifade ettiğimizde ve bize ama dediklerinde benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır diyorum"

Konuşmasının sonunda toplu fotoğraf çekilen Tatar, söyleşinin bitiminde ise "Kıbrıs Sevdalısı" isimli kitabı için imza törenine katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güncel

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Meclis'te kapalı İsrail oturumu

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.