Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkına gerek uçuş yasağı, gerek ticaret yasağı, gerek temas yasağı gibi bir takım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'üne diz çökertemeyecekler" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

Tatar, ilk olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörü Mehmet Naci Bostancı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü için hazırlanan sergiyi gezdi.

Daha sonra, Söyleşinin açılış konuşmalarını Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nasrullah Uzman ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı yaptı.

Ersin Tatar, konuşmasında öncelikle söyleşiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra "Kıbrıs'ta görev yapmış tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Tatar konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın nasıl gerçekleştiğine değinerek, "Milli mücadele tarihine son aşama olarak Kıbrıs Barış Harekatını da eklemek gerektiğini" söyleydi. Tatar, "Mavi vatan, milli bir irade ve mavi vatanı üstündeki gök vatan dediğimiz hava sahası Kıbrıs'ın ne kadar önemli bir devlet olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki sorunu uluslararası tanınırlık için "2 Devletli" çözüme vurgu yapan Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk halkına gerek uçuş yasağı, gerek ticaret yasağı, gerek temas yasağı gibi bir takım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'üne diz çökertemeyeceklerini ifade ettiğimizde ve bize ama dediklerinde benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır diyorum"

Konuşmasının sonunda toplu fotoğraf çekilen Tatar, söyleşinin bitiminde ise "Kıbrıs Sevdalısı" isimli kitabı için imza törenine katıldı.