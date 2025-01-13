Erşat Salihi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Salihi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber", kategorisinde Salihi, Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğrafını oylarken yine aynı kategoriden Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken" karesini oyladı.

AA'nın yurt dışında özellikle Irak ve Bağdat'ta Türkmenlerin sesi olduğunu ve Türk medyasına bu sesi yansıttığını ifade eden ITC Milletvekili Salihi, AA çalışanlarına minnettar olduklarını ve başarılarının devamını dilediğini söyledi.