Erol Demirel Yeniden İSMMMO Başkanı Seçildi

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İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Erol Demirel, yeniden başkanlığa seçildi. Demirel, gelecekte de en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, Erol Demirel, yeniden Oda Başkanı seçildi. Demirel, "Odamızın kapısından kim girerse girsin, 35 yıldır olduğu gibi düşüncesine, giyimine kuşamına, inancına bakmaksızın en iyi hizmeti vereceğiz" dedi.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Seçimli Genel Kurul'da, İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği'nin (İÇDMB) adayı Erol Demirel, yeniden Oda Başkanı seçildi.

Demirel: 35 yıldır olduğu gibi en iyi hizmeti vereceğiz

Demirel, yaptığı açıklamada, "Odamızın kapısından kim girerse girsin, 35 yıldır olduğu gibi düşüncesine, giyimine kuşamına, inancına bakmaksızın en iyi hizmeti vereceğiz. Mesleğimizi ileriye taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Yönetim Kurulu'nun, seçim sonuçlarına göre, çoğunluğu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği'nden olmak üzere, Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler listelerinden isimlerden oluşacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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