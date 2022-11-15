Ernst And Young: Almanya'da Üst Düzey Kadın Yöneticiler Erkek Mevkidaşlarını Gelir Açısından Geride Bıraktı

BERLİN, 15 Kasım (Xinhua) -- Danışmanlık firması Ernst and Young'ın (EY) Pazartesi günü yayınladığı bir araştırmaya göre, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadınlar 2021'de, üst üste yedinci yılda da erkek mevkidaşlarından ortalama olarak daha fazla kazandılar.

BERLİN, 15 Kasım (Xinhua) -- Danışmanlık firması Ernst and Young'ın (EY) Pazartesi günü yayınladığı bir araştırmaya göre, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadınlar 2021'de, üst üste yedinci yılda da erkek mevkidaşlarından ortalama olarak daha fazla kazandılar.

EY ücretlendirme uzmanı Jens Massmann, şirketlerin üst düzey yönetici kadrolarında kadın istihdam etme yönünde artan çabalarına dikkat çekerek, "Yüksek vasıflı kadın üst düzey yöneticiler, ücret müzakerelerinde çok iyi bir konuma sahip olmaya devam ediyor" dedi.

Öte yandan araştırmaya göre, 2021 yılında üst düzey kadın yöneticilerin maaş avantajı bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 azalışla yıllık 348.000 euroya (359.500 ABD doları) gerilerken erkek mevkidaşlarının maaşları daha hızlı arttı. Ayrıca, yönetim kurullarında kadın oranı daha yavaş artıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından bu Mart ayında yayınlanan verilere göre, cinsiyetler arası ücret farkı Almanya'da son 15 yılda azaldı, ancak geçen yıl değişmedi.

Destatis, 2021'de Almanya'da kadınların erkeklerden saat başına ortalama yüzde 18 daha az kazandığını, bu seviyenin bir önceki yılla aynı olduğunu açıkladı. 2006'da Avrupa'nın en büyük ekonomisinde kadın ve erkek maaşları arasındaki fark yüzde 23'tü.

Almanya'nın Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlikten Sorumlu Federal Bakanı Lisa Paus, Eylül ayında "Eşit Bakım ve Eşit Ücret" başlıklı konferansında yaptığı konuşmada, "Kazançlı istihdam ve bakım işini eşit olarak dağıtmak, toplumdaki eşitsizlikleri azaltmak ve ücret farkını kapatmak için bir ön koşuldur" demişti.