Ermenistan, Zengezur Koridoru İçin Ermeni-Amerikan Şirketi Kuracak

Başbakan Nikol Paşinyan, 'Zengezur Koridoru' projesi kapsamında Ermeni-Amerikan ortaklığıyla bir şirket kurulacağını ve projenin 'yap-işlet-devret' modeliyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Proje, demir yolu, gaz boru hattı ve enerji iletim hatları gibi altyapıları da kapsayacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) kapsamında Ermeni-Amerikan şirketi kurulacağını, projenin "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirileceğini belirterek, "49 veya 99 yıl seçeneklerini inceliyoruz." dedi.

Paşinyan, Erivan'da düzenlenen bir konferansa katılarak TRIPP'le ilgili planlarını anlattı.

Projenin sadece demir yolu değil, gaz boru hattı ve enerji iletim hatlarının da döşenmesini içerdiğini bildiren Paşinyan, "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak. Şirketin yönetim kurulundaki koltuk dağılımı, yapılan yatırımların büyüklüğüyle bağlantılı olacak. Ermenistan, koltuk dağılımından bağımsız olarak stratejik konularda belirleyici oya sahip olacak." bilgisini paylaştı.

Paşinyan, Ermenistan devlet kurumlarının, TRIPP sahasında kendi yasal yetkilerini yerine getirmekte herhangi bir kısıtlamasının olmayacağını dile getirdi.

Ermenistan'daki arazi kullanım düzenine atıf yapan Paşinyan, projenin "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirileceğini belirterek, "49 veya 99 yıl seçeneklerini inceliyoruz. Bu tamamen teknik ve ekonomik bir meseledir. Yatırım yapılacaksa, yatırımcının makul bir sürede geri dönüş garantisi olması gerekir." dedi.

Paşinyan, TRIPP şirketinin geniş profilli ortak profesyonel yapı olacağını, bazı alanlarda uzman yatırımcıların sürece dahil edilmesi gerekeceğini, üçüncü tarafların katılımıyla ilgili konuların ABD ile yapılacak görüşmelerle netleşeceğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
