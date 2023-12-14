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Ermenistan ve Yunanistan Arasında Askeri ve Teknik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

14 Aralık 2023 17:17 Güncelleme: 17:19 Abone Ol

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina'da bir araya gelerek askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzaladı. Dendias, yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere ve dostluk bağlarına vurgu yaptı.