Ermenistan ve Yunanistan Arasında Askeri ve Teknik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina'da bir araya gelerek askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzaladı. Dendias, yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere ve dostluk bağlarına vurgu yaptı.
Ermenistan ve Yunanistan arasında, askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Dendias paylaşımında, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanını, bugün Atina'da misafir ettim." ifadesini kullandı.
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Atina'da görüştüklerini kaydeden Dendias, görüşmede askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.