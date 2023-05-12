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Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Güncel Haberler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Ermenistan'ın bir kez daha provokasyonda bulunarak durumu yeniden gerginleştirdiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda personel ve teçhizat kaybının bulunmadığı ifade edildi.

Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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