Ermenistan Parlamentosu'nda Gerginlik: Muhalefet Milletvekili Kavga Çıkardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Parlamentosu'nda muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında su şişeleri fırlatıldı, milletvekilleri birbirine saldırdı.

Ermenistan Parlamentosu'nda, muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Sarkisyan, kürsüde yaptığı konuşmada, hakkında verilecek kararın önceden alındığını iddia ederek, olası bir tutuklama öncesi ailesiyle zaman geçirmek istediğini söyledi.

Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan'a, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.

Ermenistan Başsavcılığı, hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "iktidarı ele geçirme planı yapma" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.