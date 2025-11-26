Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Azerbaycan'ı Ziyarete Hazır

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, uygun zamanda Azerbaycan'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Simonyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki olası ziyaretleri değerlendirdi.

Azerbaycanlı mevkidaşını Ermenistan'a davet etmeyi planladığını belirten Simonyan, "Ben uygun zamanda Azerbaycan'ı ziyaret etmeye hazırım. Henüz davet gelmedi ancak böyle bir davet gelirse, bunu değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Simonyan, Azerbaycan'ın Mayıs 2026'da Erivan'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmama kararına da değinerek, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, bir görüşmemizde bu kararın Ermenistan'la bağlantılı olmadığını bildirdi ve bunu kendi cumhurbaşkanları adına iletmemi rica etti." bilgisini paylaştı.