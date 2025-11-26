Haberler

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Azerbaycan'ı Ziyarete Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi ve Azerbaycanlı mevkidaşını Ermenistan'a davet etmeyi planladığını belirtti.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, uygun zamanda Azerbaycan'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Simonyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki olası ziyaretleri değerlendirdi.

Azerbaycanlı mevkidaşını Ermenistan'a davet etmeyi planladığını belirten Simonyan, "Ben uygun zamanda Azerbaycan'ı ziyaret etmeye hazırım. Henüz davet gelmedi ancak böyle bir davet gelirse, bunu değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Simonyan, Azerbaycan'ın Mayıs 2026'da Erivan'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmama kararına da değinerek, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, bir görüşmemizde bu kararın Ermenistan'la bağlantılı olmadığını bildirdi ve bunu kendi cumhurbaşkanları adına iletmemi rica etti." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.