Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu Güncel Haberler Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen dün gece ve bu sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçın'daki birliklerimiz, Ermenistan ordusunca havan topu ve toplarla ateş altına alındı. Buradaki birliklerimiz de misillemede bulundu." denildi. Açıklamada, Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklara ateş edildiği, Azerbaycanlı birliklerin de gerekli yanıtı verdiği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Ruslan Rehimov Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

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