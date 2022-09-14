Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu

Güncel Haberler

Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen dün gece ve bu sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçın'daki birliklerimiz, Ermenistan ordusunca havan topu ve toplarla ateş altına alındı. Buradaki birliklerimiz de misillemede bulundu." denildi.

Açıklamada, Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklara ateş edildiği, Azerbaycanlı birliklerin de gerekli yanıtı verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title