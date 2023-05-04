Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan, Nemesis Anıtı'nın dış politika ifadesi olmadığını savundu

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı"nın, Ermenistan'ın dış politikasının ifadesi olmadığını savundu.

Simonyan, Ankara'da bir otelde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Simonyan, KEİPA'nın çok iyi organize edildiğini belirterek 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türk halkına taziyelerini iletti.

Depremlerin ardından Türkiye'ye 2 arama kurtarma ekibi gönderdiklerini belirten Simonyan, "Benim buraya gelmem aynı zamanda Ermenistan'ın komşularıyla iyi ilişkiler kurma niyetini bir daha ortaya koyma amacı güdüyordu. Bence biz bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız." dedi.

Simonyan, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan'da "Nemesis" isimli anıt açılmasına ilişkin konuyu Türk meslektaşıyla da konuştuğunu dile getirerek heykelin yerleştirilmesine yerel yönetim düzeyinde karar verildiğini söyledi.

Bu olayın "Ermenistan'ın dış politikasının bir ifadesi ya da iyi niyet taşımayan bir adım olarak algılanmaması" gerektiğini iddia eden Simonyan şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın dış politikası Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Bahsettiğim düzeyde alınan kararlara yapılan açıklamalara hepiniz tanıksınız. Şunu anlamalıyız ki öyle bir isteğimiz varsa ilişkilerin kötüleşmesi için her zaman bir sebep bulabiliriz. Ben de belki binlerce sebep bulabilirdim Türkiye'ye gelmemek için. Fakat ben buradayım ve Ermenistan'ın barışa hazır olduğunu Türk kamuoyuna sunmak istiyorum. İlişkilerin ön koşulsuz normalleşmesine Ermenistan'ın hazır olduğunu bir kez daha dile getirmek isterim."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu anıtla ilgili olarak tepki göstermiş, "Diktikleri anıt bizim diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerini, teröristleri, 1920'lerde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve bizim vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütlerini yüceltmek için yaptılar. Dolayısıyla güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığının başında bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.