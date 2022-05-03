Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Mustafa Deveci - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında Viyana'da yapılan normalleşme süreci üçüncü görüşmelerinde "somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında Viyana'da yapılan normalleşme süreci üçüncü görüşmelerinde "somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın üçüncü görüşmeyi Viyana'da gerçekleştirdiği ifade edildi.

Özel temsilcilerin, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarladığı vurgulanan açıklamada, "Özel temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti.

Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat'ta yine Viyana'da yapmıştı.

Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title