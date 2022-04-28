Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

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Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta yapılacak

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme süreci özel temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, 3 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme süreci özel temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, 3 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Üçüncü Toplantısı" hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İlk görüşme Moskova'da ikinci görüşme Viyana'da yapılmıştı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti.

Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat'ta yine Viyana'da yapmıştı.

Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Mayıs, Politika, Güncel, Haberler

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