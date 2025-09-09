Ermenistan, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Saldırısını Kınadı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Doha'daki yerleşim bölgelerinin hedef alınmasından "derin endişe" duyulduğu vurgulanarak, bölgesel güvenlik durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla tüm ilgili taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.