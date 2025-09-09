Haberler

Ermenistan, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Saldırısını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine gerçekleştirdiği hava saldırısından derin endişe duyulduğunu belirtti ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Doha'daki yerleşim bölgelerinin hedef alınmasından "derin endişe" duyulduğu vurgulanarak, bölgesel güvenlik durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla tüm ilgili taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı

Sağlık bakanı daha fazla dayanamadı, kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.