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Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da Alışveriş Merkezinde Patlama

Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da Alışveriş Merkezinde Patlama

ERİVAN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamanın ardından çalışma yapan kurtarma ekipleri görülüyor, 14 Ağustos 2022.

ERİVAN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamanın ardından çalışma yapan kurtarma ekipleri görülüyor, 14 Ağustos 2022. Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı'na göre ülkenin başkenti Eriva n'da Pazar günü meydana gelen patlamada en az 6 kişi öldü, 17 kişi ise halen kayıp. (Fotoğraf: Asatur Yesayants/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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