Ermenistan'dan İsrail'in İran Saldırısına Tepki

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını endişe verici buldu ve bu eylemleri kınadı. Bakanlık, saldırının, müzakerelerin öncesinde barışçıl çabaları ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını ifade etti.

(ANKARA) - Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe vericidir. Özellikle müzakerelerin bir sonraki turu öncesinde gerçekleşen bu saldırı, barışçıl çabaların yanı sıra genel bölgesel istikrar ve küresel barışı da tehlikeye atmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe vericidir. Özellikle müzakerelerin bir sonraki turu öncesinde gerçekleşen bu saldırı, barışçıl çabaların yanı sıra genel bölgesel istikrar ve küresel barışı da tehlikeye atmaktadır. Bu tür eylemleri kınıyor, düşmanlıkların derhal durdurulması ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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