Ermenistan Dış İstihbarat Servisi: 2026'da Azerbaycan'la askeri gerilim riski düşük ihtimal

Güncelleme:
Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, 2026'da Azerbaycan ile askeri gerilim riskinin düşük olduğunu, ulaşım bağlantılarının yeniden tesisinin bölgenin rekabet gücünü artıracağını açıkladı. 2025'teki müzakerelerin ardından barışçıl çözüm olasılığı arttı.

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, "Dış Güvenliğine Yönelik Risklere İlişkin Yıllık Rapor"unu yayımladı.

Raporda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın metninin 2025'te yürütülen yoğun müzakereler sonucu paraflanmasının ardından askeri gerilim ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı, barışçıl çözüm olasılığının ise arttığı belirtildi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında askeri gerilimin 2026'da son derece düşük ihtimal olduğu ifade edilen raporda, yıl içinde sınırların belirlenmesi, ikili ticaret ve ekonomik girişimlerde, iki toplum arasındaki diyalogda, insani ve diğer alanlarda ilerleme sağlanmasının yüksek olasılık olduğunun altı çizildi.

Bölgesel ulaşım altyapılarının açılması konusunda devam eden süreçlerde ilerleme kaydedileceği vurgulanan raporda, Ermenistan'ın komşularıyla ikili bağlantı girişimlerinin daha büyük bölgesel ekonomik projeleri destekleyeceği aktarıldı.

Raporda, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ulaşım bağlantılarının yeniden tesis edilmesinin insanların, malların ve hizmetlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle taşınmasını sağlayacağı, bunun da bölgenin rekabet gücünü ve uluslararası cazibesini artıracağı kaydedildi.

Kars-Gümrü demir yolunu hattının açılması ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) uygulanmasının bölgesel ticaretin genişletilmesi açısından kapsamlı ekonomik ve lojistik fırsatlar yaratacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
