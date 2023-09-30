Ermenistan'dan açılan keskin nişancı ateşiyle Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zerkend köyü istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Aşağı Ayrım köyü istikametindeki mevzilerine öğle saatlerinde keskin nişancı silahıyla ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, açılan ateş sonucu Vüsal Orucov isimli askerin şehit olduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.
Kaynak: AA / Güncel