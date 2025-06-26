Ermenistan'da Darbe Planı Suçlamasıyla 15 Kişi Tutuklandı

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Ermenistan'da hükümeti devirmeyi planlamakla suçlanan 15 kişi, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu biçimde tutuklandı. Başbakan Nikol Paşinyan, grubun Kasım 2024'ten beri darbe planları yaptığını iddia etti.

Ermenistan'da "darbe planı yapmakla" suçlanan 15 kişi tutuklandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, hükümeti yasal olmayan yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan ve aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği grubun Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıklamış, ardından Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi dün bir dizi gözaltı gerçekleştirmişti.

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden kilisenin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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