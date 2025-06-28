Ermenistan'da Başpiskopos Mihail Ajapahyan Tutuklandı

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Ermenistan'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan, 'iktidarın ele geçirilmesi' ve 'anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması' çağrıları yapmakla suçlanarak tutuklandı. Hükümet ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında artan gerilim sürüyor.

Ermenistan'da "iktidarın ele geçirilmesi" ve "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması" çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ajapahyan, hakim karşısına çıkartıldı.

Mahkeme, Ajapahyan'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine dün operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile din adamları ve vatandaşlar arasında gerilim yaşanmıştı. Şirak Başpiskoposu Ajapahyan'ın gözaltına alınması amacıyla kilise binasını kuşatan güvenlik güçleri ile din adamları karşı karşıya gelmişti. Din adamları ve bazı vatandaşların götürülmesine izin vermediği Ajapahyan, savcılığa giderek teslim olmuştu.

Hükümet ile kilise arasında artan gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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