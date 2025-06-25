Ermenistan'da Başpiskopos Galstanyan Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'darbe planı yapmakla' suçladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltına alındı. Ulusal Güvenlik Servisi, Galstanyan’ın evinde arama yaparak delil topladı ve 14 kişi gözaltına alındı. Paşinyan, sosyal medya üzerinden bu grup tarafından 'terör eylemi hazırlıkları' yapıldığını belirtti.

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın "darbe planı yapmakla" suçladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltına alındı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, "darbe planı yapmakla" suçlanan Başpiskopos Galstanyan'ın evinde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, Galstanyan'ın evinde yapılan aramalar sırasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı. Aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıkladığı Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun "terör eylemi hazırlıklarının" kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun "darbe hazırlığında olduğu" belirtilmişti.

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.