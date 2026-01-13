Haberler

Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti

Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalatının başlamasının ardından akaryakıt fiyatlarının düştüğünü açıkladı. Premium benzin fiyatı %15, normal benzin ve dizel fiyatları ise arttı. Paşinyan, barış sürecinin bu olumlu gelişmelerdeki rolüne dikkat çekti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalatına başlanması sonrasında ülkesinde akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığını açıkladı.

Başbakan Paşinyan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 2025 Aralık ayının ortalarından itibaren Azerbaycan'dan petrol ürünleri ithal etmeye başladığını ve bunun benzin ve dizel fiyatlarında düşüş sağladığını belirtti.

Paşinyan, Azerbaycan'dan ithalat sonrasında ülkesinde premium benzin litre fiyatının 510 dramdan (yaklaşık 1,35 dolar) 430 drama (yaklaşık 1,14 dolar) düştüğünü, bunun da yüzde 15'lik azalışa tekabül ettiğini bildirdi.

İthalat sonrası normal benzin ve dizel fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktaran Paşinyan, "Bu arada, 2 gün önce Azerbaycan'dan Ermenistan'a dizel yakıt da ithal edildi ve bu süre zarfında piyasadaki fiyat yüzde 2 düştü. Normal benzinin fiyatı da aralık ayına kıyasla yaklaşık yüzde 8 azaldı. Yani 11 Aralık'ta normal benzinin asgari fiyatı 500 dram (yaklaşık 1,32 dolar) iken, şimdi 460 dram (yaklaşık 1,21 dolar). Bütün bunlar, barış gündeminin sonuçları ve barışın faydalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, hem Ermeni hem de Azerbaycan toplumlarında petrol ithalatı kapsamında karşılıklı kaygılar olduğunu ancak tüm bunlar barış süreci çerçevesinde yürütüldüğü için endişelerin yersiz olduğunu kaydetti.

Paşinyan, "Bu barıştır, biz barış içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Aynı şekilde barışın getirdiği faydalardan da yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bunu yaptığını memnuniyetle kaydediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

