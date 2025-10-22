Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile Yük Taşımacılığı için Hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında yük taşımacılığın başlatılması için siyasi olarak hazır olduklarını söyledi.

Paşinyan, Gürcistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tiflis İpekyolu Forumu 2025'in açılışında konuştu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, ?Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile farklı ülkelerden 2 bin kadar yetkilinin katıldığı programda konuşan Paşinyan, foruma katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Paşinyan, ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından Azerbaycan ile barış anlaşmasını parafladıklarını anımsatarak, bölgesel barışın sağlanması yönünde önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'a ait yüklerin Azerbaycan topraklarından geçmesine yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda karar verdiğini dile getiren Paşinyan, Aliyev'e teşekkür etti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlandığını vurgulayan Paşinyan, Zengezur Koridoru'nun açılması için ilgili taraflarla çalışacaklarını anlattı. Paşinyan, şöyle konuştu:

"Washington Deklarasyonu'nun dördüncü paragrafında, Ermenistan Cumhuriyeti'nin, Trump Güzergahı'nı barış ve refah için gerçeğe dönüştürmek ve Ermenistan topraklarındaki bağlantıların artırılmasını sağlamak amacıyla ABD hükümeti ve ortak olarak belirlenen üçüncü taraflarla birlikte çalışacağını belirtmek istiyorum. Bu yolda her türlü çabayı göstereceğimizi ve bu hedefe en hızlı şekilde ulaşacağımızı beyan ediyoruz."

Türkiye ile sınırları açmak için çalıştıklarını bildiren Paşinyan, "Türkiye ile ülkemiz arasında sınırlarımızın açılmasını sağlayacak olumlu bir diyaloğun olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Burada, sadece siyasi olarak değil, teknik olarak da bugünden itibaren yüklerin geçişine hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Abartmadan söylüyorum ki, bugünden itibaren Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını kullanarak kargo taşımacılığı yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında yük taşımacılığı için siyasi olarak hazır olduklarına dikkati çeken Paşiyan şunları kaydetti:

"Altyapı eksikliği nedeniyle teknik olarak henüz hazır değiliz ancak siyasi açıdan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden demir yolu geçişini sağlamaya hazırız. Teknik sorunların önümüzdeki 2-3 yıl içinde çözüleceğine ve Azerbaycan'dan Ermenistan topraklarına Nahçıvan ve Türkiye'den uzanacak bir elektrik şebekesinin kurulacağına eminim. Bu yol ve dijital altyapı, halihazırda diyalog konusu haline gelen üçlü bir proje kapsamında geliştirilecektir."