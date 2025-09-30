Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Trump'ın Gazze Barış Planına Destek Verdi

Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik sunduğu barış planını desteklediğini açıkladı. Paşinyan, barışın bir an önce sağlanmasını umduğunu belirtti.

Başbakan Paşinyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki savaşın sona ermesi için" Trump'ın girişimini desteklediklerini duyurdu.

Paşinyan, Ermenistan'ın söz konusu önerinin taraflarca uygulanmasını ve barışın gecikmeden tesis edilmesini umut ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
