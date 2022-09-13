Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü Güncel Haberler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi. Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi. Azerbaycan- Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Ali Cura Ermenistan Azerbaycan Fransa Güncel Haberler

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