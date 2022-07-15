Ermenistan Başbakanı Paşinyan, CIA Direktörü William Burns ile görüştü
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün görüştüğü bildirildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün görüştüğü bildirildi.
Ermenistan resmi ajansı ArmenPress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanlık Ofisi Paşinyan'ın Burns ile görüştüğünü aktardı.
Görüşmede, uluslararası ve bölgesel güvenliğin yanı sıra terörle mücadele meseleleri ele alındı, Güney Kafkasya bölgesinde yaşananlara atıfta bulunuldu•
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel