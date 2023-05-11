Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor

Güncel Haberler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 17.00'den itibaren Ermenistan birliklerinin Başargeçer ilinin Zod bölgesi istikametinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan ordusu mevzilerini D-30 obüsleri ile ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun da misillemede bulunduğu kaydedildi.

Dün akşam Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title